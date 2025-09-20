考古学者なら誰しも経験があるだろうが、他人に職業を紹介すると、「インディ・ジョーンズみたいですね」と反応されることが多い。私など、最近では、いきり立つこともなく、「そうでもありません。財宝探しをしているわけでも、鞭（むち）をふるったり、拳銃やナイフを握ったりすることもありませんしね」とやんわりと否定しつつ、「実際には、もっと地味で、何日も、場合によっては何年も同じ遺跡を少しずつ掘るだけで、世間