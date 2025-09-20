◇スペイン1部第5節Rソシエダード1ー3ベティス（2025年9月19日セビリア）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が19日、敵地ベティス戦で2試合ぶりに先発出場。スペイン1部通算200試合出場を達成したが不完全燃焼のまま後半21分に途中交代。試合も1ー3と敗れ3連敗となり、降格圏転落危機を迎えた。開幕から4戦未勝利で降格圏一歩手前の17位と低迷するチームは、久保をリーグ戦2試合ぶりに先発起用。前節欠場の