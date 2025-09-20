ソフトバンクはリーグ連覇に向けて、勝負の9連戦が始まる。初戦の20日、先発マウンドを任されたのは3戦連続でオリックスに挑むソフトバンク・上沢だ。この日はみずほペイペイドームで調整。「こういう試合に投げられるっていう幸せを感じながら投げたいなと思っています」と意気込んだ。今季11勝を挙げる右腕は対オリックスに関しては今季5試合3勝1敗、防御率3・27。9月は4、13日と2試合で15イニング連続無失点と完璧に封じて