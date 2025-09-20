巨人５−４広島（セ・リーグ＝１９日）――巨人が逆転勝ち。１点を追う四回、岡本の２打席連続のソロ、山崎の適時二塁打で試合をひっくり返した。マルティネスは球団新記録の４３セーブ目。広島は３連敗。阿部監督「完璧じゃなくてもホームランは打てるんだ」驚きで目を丸くした広島・大瀬良の顔が、難易度の高いアーチだったことを物語っていた。しかも、２打席連発だ。１か月近く本塁打から遠ざかっていた巨人の岡本が、これ