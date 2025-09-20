右脛骨（けいこつ）骨挫傷から2軍戦で復帰したソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が19日、ウエスタン・リーグ阪神戦（タマスタ筑後）に「2番・左翼」で先発出場し、守備を解禁した。ファウルボールを追う際など軽快な動きを披露し、予定の3回で交代。打っては2回に右翼へ2点適時二塁打を放つなど、3打数1安打2打点。順調ならば22日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）からの1軍合流も浮上する中、不安のないプレーを見せた