ＪＲＡは１９日、昨年の阪神ＪＦを制して最優秀２歳牝馬に輝き、今春の桜花賞＆オークスで連続２着だったアルマヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村）が、左前浅屈腱炎を発症していることを発表。９カ月以上の休養を要する見込みと診断された。同馬はオークス後に右第１指骨剝離骨折を発症し、回復後の状態や調整次第だが、秋華賞（１０月１９日・京都）直行を視野に栗東トレセンに帰厩して乗り込まれていた。