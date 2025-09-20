低迷にも理由がある。セ４位の広島は１９日の巨人戦（東京ドーム）で４―５と敗れ、３連敗で借金も今季最多タイの１４にまで膨らんだ。２点先制も先発の大瀬良大地投手（３４）が精彩を欠き、相手主砲・岡本に２被弾。さらにＧ先発・山崎に２本の適時打を浴びるなど６回５失点で今季９敗目を喫した。試合後の新井貴浩監督（４８）が「ピッチャーに２本のタイムリー。そこは本人も思うところはあると思います」とベテランに猛省