最後の瞬間まで?必勝態勢?だ──。ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（５１）が２０日から始まる９連戦の投手運用について言及した。シーズン最終盤に待ち構える９連戦は、リーグ優勝への最後の壁。ホームでオリックスとの変則４連戦ののち、仙台へ移動して楽天３連戦、所沢で西武２連戦とビジター５連戦戦が控えている。優勝へのマジックナンバーを「７」としているホークスナインにとっては踏ん張りどころだ。１８日の日本