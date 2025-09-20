自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬する小泉進次郎農相が２０日午前に会見。これで候補者５人の公約が出そろうこととなる。本命視されるのは小泉氏だが、どんな総裁選を展開するのか。１９日に小泉選対の発足式が行われ、昨年の総裁選に出馬した河野太郎前デジタル相や木原誠二選対委員長らが姿を現した。終了後、選対本部長を務める加藤勝信財務相は「本人が今の状況に強い危機意識を持っていて、身を賭して