元大関のファン交流術とは？大相撲秋場所６日目（１９日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内御嶽海（３２＝出羽海）が幕内大栄翔（３１＝追手風）を押し倒して３勝３敗の五分に戻した。約１分半の長い取組を制し「疲れました。（翌日以降も）自分らしい相撲を取っていきたい」と表情を引き締めた。昨年の名古屋場所から５場所連続で負け越し、今年の夏場所は１０年ぶりに十両へ転落。それでも幕内復帰した名古屋場所で１