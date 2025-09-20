山西利和が2月に1時間16分10秒をマーク陸上の世界選手権東京大会の男子20キロ競歩は20日、午前9時55分に号砲が鳴る。19、22年に同種目で連覇を達成した山西利和（愛知製鋼）は、2月に世界記録を樹立。3度目の頂点を狙う29歳の驚異のスピードに迫る。日本には世界最速ウォーカーがいる。19年ドーハ、22年オレゴンで日本人初の世界選手権連覇を達成した山西。京大工学部卒の29歳は今年2月、日本選手権20キロ競歩で1時間16分10