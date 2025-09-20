今年は9月になってもまだまだ暑い。こんなに暑い中でも健康のためにウォーキングは続けているんだけど、朝方から1時間、2時間が関の山。夕方以降も深夜までは結局暑いんだもの。先日も朝6時過ぎ頃に家を出たが、散策していると見えてくるパチンコホールには既に客がちらほら並んでいた。このご時世に朝一特典なんて大したものもないはずなんだけど、そういうの度外視で並んじゃうんだから熱量もあるよね。あ、夏が暑いって話に熱量