◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―０ＤｅＮＡ（１９日・甲子園）記録がまた一つ積み重なった。ＤｅＮＡ・三浦監督が４年連続ＣＳ出場を決めた。球団では別当薫、権藤博が３年連続Ａクラス入りさせたが、４年連続は三浦監督が初。「何か変わるわけではない。変わることなく明日に向けて準備していきます」と前を向いた。しかし、試合は８安打を放ちながら、阪神に今季１８度目の０封負けを喫した。先発のジャクソンが３回までは