日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１９日、逆転優勝へ新庄監督の“１０連勝宣言”に呼応した。チームは１８日、首位・ソフトバンクとの直接対決に敗れ、ゲーム差を今季最大の４・５に広げられた。試合後、「何を言ったってもう１０（試合）。全力を出し切って、１０勝という気持ちでやっていく」と全勝宣言した指揮官の言葉に、エースは「それしか道がないので。それができるようにやってきたい」と決意を込めた。この日は休日