「５９」の３人目に出てくる馬場正平とは、のちのプロレスラー、ジャイアント馬場だ。５５年に新潟・三条実を２年で中退して投手として巨人入り。２００センチの巨体から左足を高々と上げて投げ下ろす迫力満点のフォームだった。３年目の５７年８月２５日の阪神戦（甲子園）。１―９の８回裏、プロ初登板のマウンドに立ち、吉田義男を二ゴロに打ち取るなど３者凡退のデビューを果たした。１０月２３日の中日戦（後楽園）では初