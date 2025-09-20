元空手日本代表の中野大輝（ひろき、２６）＝ＴＡＤ＝は、昨年パリ五輪と２８年ロサンゼルス五輪で空手が採用されず、カラテコンバット転向を決意した。海外で人気の格闘技リーグ。打撃や投げ技で戦う競技だ。「五輪がなくなって、全日本選手権を目指すってなったけど、カラテコンバットを見て面白いなと」と昨年限りで胴着は脱いだ。寸止めルールの伝統派空手を主戦としていたため、まずはパンチ、キックを用いるＫー１で実戦を