女子やり投予選（19日）で日本女子史上初の大会連覇を狙う北口榛花（27、JAL）が出場。しかし60m38と記録を伸ばせず、全体14位で予選敗退となった。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手「望んでる投てきはできなかった。悔しい結果になりました」と目に涙を浮かべた北口。予選敗退が決まると、大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さんは「悔しい。でも本当にずっと前からみんなの期待を一身に背負って明るい