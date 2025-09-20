9月18日。花岡事件の遺族たち約100人が中国・天津市の烈士陵園に集まった。花岡事件とは終戦間際の1945年6月30日、労働力不足を補うため秋田県花岡町（現 大館市）に強制連行され、鉱山などで働かされていた中国人労働者約1000人が過酷な労働環境や暴力に耐えかねて蜂起したもので400人以上が死亡したとされる。【写真で見る】花岡事件から80年遠くなかった戦争の記憶「烈士陵園」にある碑には花岡事件の犠牲者のほか、日本に強