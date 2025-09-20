日本銀行は2010年から買い入れてきたETF＝上場投資信託などを売却する方針を決めました。政策金利は0.5%のまま据え置きます。日本銀行植田和男 総裁「市場に対する、かく乱的な影響を極力回避するように、少しずつ処分を進めていくことが適切。単純に計算すれば100年以上かかることになる」日銀は、ETFを簿価でおよそ37兆円分、時価にしておよそ70兆円分保有していますが、年間3300億円ほどのペースで売却します。この売却