日本テレビ19日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談。対談が開始されると、話題はプロ野球史上最速で優勝を飾った阪神についてでした。高橋「どんな心境？」阿部「いや、やっぱ強かったなっていうね。その一言でしたね」高橋「日曜日に優勝したから、1日空いて選手たちに何か言葉をかけたりとかは？」阿部「ミーティングでは優勝が決まったけど