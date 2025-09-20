女子100メートル障害で予選敗退に終わった田中佑美(C)産経新聞社国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」の女子100メートル障害に出場し、予選敗退に終わった田中佑美が9月20日までに自身のインスタグラムを更新。現在の心境を打ち明けた。【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック同9月14日の予選2組に登場した田中は好スタートを切ったが、後半に失速し、13秒05（±0.0）で6着。7