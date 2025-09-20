クロフォードとともにPFP上位を争った井上(C)Getty Images圧倒的な内容を披露した井上尚弥（大橋）への評価に米メディアも頭を悩ませたようだ。まさに“圧勝”だった。9月14日、名古屋市のIGアリーナで、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上は、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を実施。3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ちを収め、ジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（