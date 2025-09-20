◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）「落ちてくれ」。浦田俊輔内野手（２３）の打球はバットの先に当たり逆方向へ。左翼手のファビアンがダイビングキャッチを試みたが、ボールはグラブをすり抜けて外野を転々。快足を飛ばして二塁へ到達し、クールに頭をたたくパフォーマンスを見せた。６回２死一塁の第３打席。カウント２―１から大瀬良の外角高め１３８キロ直球に食らいついた。プロ初長打で二、