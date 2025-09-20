三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第29回では、著名投資家が語った「起業家がやってはいけないビジネス」について解説する。この店には自由が満ちあふれている主人公・花岡拳たちがTシャツ専門店をオープンするよりも1カ月早く、ライバルである一ツ橋商事の井川泰子らは、自分たちが手がけるアパ