大統領布告に署名するトランプ大統領＝19日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は19日、トランプ政権が専門技能を持つ外国人労働者向けの入国査証（ビザ）に関わる申請費用を10万ドル（約1480万円）に大幅増額する方針だと報じた。受け入れ条件を厳格化し、米国民の雇用を守る狙いがある。トランプ大統領が19日、実現に向けた大統領布告に署名した。対象とするのは「H―1B」と呼ばれる就労ビザ。