DeNAの森唯斗投手（33）が今季限りで現役を引退する意向を固めたことが19日、分かった。近日中に発表される。社会人・三菱自動車倉敷オーシャンズから2014年ドラフト2位でソフトバンクに入団した森唯斗は、1年目から中継ぎとして58試合に登板するなどブルペンに欠かせない存在として地位を築いた。18年には当時、チームの絶対的守護神だったサファテの故障により抑えを任され、37セーブを挙げて最多セーブのタイトルにも輝い