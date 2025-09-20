【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは19日、トランプ政権がアフガニスタンの米軍の最大拠点だったバグラム空軍基地に小規模な米軍部隊を配置する案をイスラム主義組織タリバン暫定政権と協議していると報じた。