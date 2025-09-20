和歌山県串本町にある金融機関の店長の男が、およそ1億円を横領した疑いで逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、「なぎさ信用漁業協同組合連合会」串本営業店の店長・新田博志容疑者（44）です。警察によりますと、新田容疑者は今月12日から16日の間に店舗の金庫から1億600万円を持ち出した疑いが持たれています。今月16日に店長代理の女性から「金庫から現金がなくなっている」と通報があり、新田容疑者が書いたと