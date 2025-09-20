【カイロ共同】国軍と準軍事組織、即応支援部隊（RSF）の内戦が続くアフリカ・スーダン西部で19日、モスク（イスラム教礼拝所）に無人機攻撃があり、国軍によると70人以上が死亡した。礼拝のため多くの人が集まっていたとみられる。国軍はRSFによる攻撃と断定し非難した。現場は北ダルフール州の州都ファシェル。スーダンでは内戦で食料不足などの人道危機が深刻化しており、米国やサウジアラビアなど4カ国は12日、3カ月の人道