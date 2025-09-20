岩屋外務大臣は、きのう（19日）の会見で、パレスチナを国家として承認しないと判断したことを明らかにしました。岩屋外務大臣「今回の国連総会のタイミングでは、パレスチナ国家承認を行うことはしないとの判断をした」岩屋大臣は判断の理由について「現時点での承認は停戦や中東和平の実現には繋がらない」と説明しました。こうした方針は、すでにパレスチナ側には電話で伝え、アメリカ、イスラエルの外務大臣とも、それぞれ電話