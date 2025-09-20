元乃木坂４６メンバーで女優の堀未央奈がかわいすぎる近影を公開した。２０日までに更新したインスタグラムに「森香澄の全部嘘テレビ前編ありがとうございましたお仕事でもプライベートでもあえるの嬉しい！後編は９／２４２６：１７〜です！ぜひ！」とつづり、タレントの森香澄との２ショットをアップ。スタイルの良さが際立つ、ミニワンピ姿を披露した。この投稿にはたくさんのいいねがつけられている。