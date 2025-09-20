◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）山崎は個々の球を見ると、大した投手じゃないんだよ。初回に坂倉に打たれた２点二塁打は、フォークが落ちなかった失投だし、７回に浴びた２ランも甘いカットボール。全ての球が平均以上の７０点だけど、田中瑛のシュートのような９０点のボールがない。ただ、彼の良さは、球種を多彩に投げることで打者に迷いを生じさせることができる点。コーヒーやワインをブレ