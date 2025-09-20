◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）巨人・山崎伊織投手（２６）は４回の決勝二塁打、６回の２点二塁打で計３打点を挙げ、自己最多１１勝目を挙げた。＊＊＊＊山崎の活躍を心から喜んでいる人がいる。２０年に右肘のじん帯再建術（トミー・ジョン＝ＴＪ＝手術）を受けた右腕が故障班で調整中に担当していた神田昌也トレーナーだ。現在は１軍を担当している自身も１８歳の時にＴＪ手術に踏み