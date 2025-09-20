◆大相撲秋場所６日目（１９日、東京・両国国技館）大関・琴桜は東前頭４枚目・平戸海に小手投げで白星。豊昇龍を８人が１敗で追う。＊＊＊土俵際の苦し紛れの小手投げでも琴桜には光が差している。平戸海の低い立ち合いを受け止めた時、左足がしっかり踏み込んでいた。右を差して左を抱えた時も棒立ちにならなかった。苦戦の原因になっていた立ち合いの踏み込みの甘さと腰高が解消されつつあると感じた一番だった。本来な