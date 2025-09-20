NY金先物12月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3705.80（+27.50+0.75%） 金１２月限は反発。１９日、国連安全保障理事会は対イラン安保理制裁の解除を継続する決議案を否決し、イランに対する国連制裁の復活が秒読み段階に入っているものの、中国やロシアはこのスナップバック条項による制裁復活を違法かつ無効であるとの共同声明を発表するなど、イランを巡って世界経済の分断が進む見通しであることが金相場を押し上げた。