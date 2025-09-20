NY株式19日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46315.27（+172.85+0.37%） S＆P5006664.36（+32.40+0.49%） ナスダック22631.48（+160.76+0.72%） CME日経平均先物45110（大証終比：+380+0.84%）