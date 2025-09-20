【カイロ共同】米中央軍は19日、シリアで過激派組織「イスラム国」（IS）の幹部1人を殺害したと発表した。協力したイラク当局によると、この幹部は有力なリーダーの一人で、欧米諸国でのテロ計画作成などに関与していたとしている。