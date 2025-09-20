『占拠』シリーズ第3弾となる櫻井翔主演のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）が、9月20日にいよいよ最終回を迎える。今作もありえない展開の連続が繰り広げられ、シリーズファンの期待を超えてくる集大成とも言うべき作品となった。最終回を前に『放送局占拠』の予想外だったシーンを振り返ってみたい。 参考：『放送局占拠』櫻井翔らクランクアップ「またもう一回できたらいいなと思ってます」 衝撃の