あす9月21日（日）午後2時〜3時 日本テレビサンバリュ枠にて、菊池風磨（timelesz）×渡辺翔太（Snow Man）がMCを務める番組「ネツダン」を放送（関東地区ほか）。■放送を見逃した方・もう一度見たい方はTVer・日テレ無料・Huluで！TVer： https://tver.jp/日テレ無料：https://cu.ntv.co.jp/Hulu：https://www.hulu.jp/プライベートでは親友という2人がテレビでMCとして初タッグ！新しいテレビスターを発掘する新トークバラ