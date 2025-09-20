土曜の阪神メインはダート1400メートルの3勝クラス「大阪スポーツ杯」だ。混戦ムード漂う顔触れになった。本命は4歳馬ダノンスウィッチに決めた。同舞台の前走2勝クラスはハナを切って2馬身半差V。もまれず運べたことが勝因だったが、この馬自身の気性面の成長も大きい。前走から中1週と間隔は詰まるが順調に乗り込み、動き自体もいい。好走の反動はなく、叩き2走目で上積みが見込める。結果を出した同舞台なら3勝クラス昇級