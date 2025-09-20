芝クッション値8.9＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前12.3％、4角14.6％ダートG前1.4％、4角1.3％※金曜午前10時。雨が降るのは夕方でレースに影響はなさそう。Bコース替わりの芝は内ラチ沿いの傷みがカバーされ走りやすい。ダートは今開催、前有利の傾向が続く。