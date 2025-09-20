【ニューヨーク＝小林泰裕】１９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７２・８５ドル高の４万６３１５・２７ドルとなり、過去最高値を２日連続で更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日、景気下支えのため利下げを進める方針を示したことが引き続き相場を押し上げた。米中協議の進展への期待も投資家心理の改善につながった。世界中でｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）の販売を開始し