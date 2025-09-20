中日・中田の日本ハム時代の監督で恩師の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が引退試合を迎えた愛弟子へ向けてメッセージを贈った。翔から引退の報告を受けたとき「納得してないからな。オレは引退を認めないよ」と伝えた。今まで引退する選手に、そんな話をしたことはない。12年に日本ハム監督に就任してからこれまで、自分の中で何よりも悔いが残っているのは翔のことだからだ。本当に能力があっ