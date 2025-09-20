アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が電話会談を行いました。来月、韓国で行われる国際会議にあわせ、首脳会談を行うということです。トランプ大統領と習主席は19日、およそ3か月ぶりとなる電話会談を行いました。中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカ事業売却について議論が行われ、習氏は「中国政府は企業の意思を尊重し、中国の法律に合った、利益のバランスのとれた解決策を導き出すことを歓迎する」と述べた