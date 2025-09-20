AIがビジネスの大方を担う時代、「会食」が出世の鍵になる！来たるべき秋冬の会食シーズンに備え、東京カレンダー11月号では会食ノウハウを大特集。東京カレンダーの絶対領域であるレストランの知見を駆使し、会食専門家・yuuu氏の全面協力のもと、その最適解を構築。理論と実践、「会食力」が劇的に高まる「会食の極意」特集の一部をお見せしよう！【8,000円会食の極意】カジュアルな会だからこそ「価格を凌駕する驚き」で攻める