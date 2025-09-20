timeleszの菊池風磨とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるトークバラエティー番組『ネツダン』が、あす9月21日14時から日本テレビにて放送される。【写真】見事な腹筋を見せる自身のポスターと並ぶ菊池風磨プライベートでは親友という2人がテレビでMCとして初タッグを組み、新しいテレビスターを発掘するトークバラエティーだ。今回は、「売れたい！」という熱い思いを持つ未来のスターを対象に、“夢はあるけどお金がない”100