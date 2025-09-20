◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―４広島（１９日・東京ドーム）山崎は拳を突き上げ、二塁ベース上で感情を爆発させた。歓声に包まれ、その後ベンチヘ両手を掲げた。同点に追いついた４回２死一、二塁。大瀬良の初球を捉え、右翼線へ勝ち越し二塁打を放った。さらに１点リードの６回２死二、三塁では右翼フェンス直撃の２点二塁打だ。１試合で打点が付く長打２本以上を放った投手は、球団では１９８７年の桑田真澄以来だ。その