◆大相撲秋場所６日目（１９日、東京・両国国技館）東前頭１６枚目・友風が東同１３枚目・明生をはたき込みで破り、５勝１敗とした。右膝などに大けがを負い、一時は序二段転落も経験した苦労人が首位と１差を死守した。横綱・豊昇龍は西前頭２枚目・王鵬を下手投げで退け、ただ一人の無傷６連勝。横綱・大の里は東前頭３枚目・熱海富士を寄り切り、大関・琴桜は東前頭４枚目・平戸海に小手投げで白星。豊昇龍を８人が１敗で追う