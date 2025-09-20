「ウエスタン、ソフトバンク１０−０阪神」（１９日、タマホームスタジアム築後）初の盗塁王獲得へ前進した。阪神・福島圭音外野手（２３）が１安打１盗塁を記録。試合前時点で、トップタイで並んでいたイヒネ（ソフトバンク）をリードし、３１盗塁で単独トップに躍り出た。六回２死一塁。１軍経験豊富な東浜のシンカーを捉えた。打球は二遊間を抜ける中前打。一、三塁に好機を拡大すると、続く佐野の打席では２球目に二盗に