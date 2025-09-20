◇セ・リーグ巨人5―4広島（2025年9月19日東京D）言葉がなくても伝わった。力強いボールに込められた思い。巨人の「4番・三塁」を受け継ぐ岡本は2打席連発で応えた。「ナイスボールでした」と笑顔を見せたサプライズ。セレモニアルピッチに登場したオーナー付特別顧問の原辰徳氏はマウンドへ向かうと三塁の岡本へ鋭いボールを投げた。「ちょっとウオームアップを」と笑った前監督らしい激励。メッセージを受け取った背番